Se le acaba camino y termina en zanja

Un conductor de una camioneta, cuando circulaba por la brecha 116, cayó en una zanja al acabársele el camino, optando por dejar abandonada la unidad que conducía.

Fueron conductores que transitan por la citada brecha quienes alertaron a tránsito, en el sentido de que una camioneta Cherokee había caído en una zanja por la citada brecha.

Fue así como los elementos viales se apersonaron en el lugar indicado, en donde, efectivamente, la unidad se encontraba en el hoyo, y abandonada.

Fue remolcada, finalmente, por la grúa al corralón al servicio de Tránsito Municipal, en espera de que sea reclamada por su propietario, quien deberá pagar al menos por el servicio de la grúa, y los "tickets" que le impongan en la corporación.



