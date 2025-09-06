Reportan SDR en brecha 124

Momentos de tensión vivieron automovilistas que circulan por brecha 124 y Autopista Matamoros-Reynosa momentos antes del amanecer de este viernes.

Poco después de las 6:30 horas, conductores reportaron persecuciones de la Guardia Estatal (GE) en contra de civiles armados.

En su huida, los hombres embozados buscaron frenar o ralentizar el avance de los uniformados.

Para ello lanzaron los artilugios denominados "poncha llantas" o "estrellas", afectando a civiles ajenos a la violencia.

Algunos automovilistas que se dirigían temprano a sus trabajos quedaron varados debido a llantas pinchadas.

En redes sociales y grupos de WhatsApp se dieron los reportes de evitar la zona.

Nuevamente la falta de información oficial es una característica de este incidente.