Inaccesible camino a Telesecundaria

Madres de familia reportan que sus hijos, quienes estudian en Telesecundaria de fraccionamiento Conquistadores, no pueden acceder al plantel, en la inteligencia de que la temporada de lluvias, concluye hasta el 30 de noviembre.

Fue la jefa de hogar, Azul Cruz, quien hizo un llamado a autoridades para que actúen y a medios de comunicación para que respalden una solución a este problemática.

Queremos hacer "un reporte para los niños de la telesecundaria, están batallando para el acceso con las lluvias y no los están dejando salir la subdirectora por el portón de atrás", fustigo.

Dejó en claro que al no poder salir o acceder por el otro portón, empuja a los estudiantes a atravesar calles anegadas de lodo, lo que fue mostrado por los indignados papás.

Sobre la razón, por la que la directora del plantel, no les ha permitido utilizar otra entrada/salida, "se desconoce el motivo, salen a las 2 (14:00) y entran a las 8 (8:00)", agregó.

"Mi hijo llegó todo enlodado, y ya se me enfermó de gripa", detalló sobre los inconvenientes que enfrentan cuando se presentan lluvias copiosas como las de esta semana que concluyó.

Esta situación, que si bien se generó un par de años atrás, se ha agravado en los últimos meses.



