Reportan candados en salones de clases

La comunidad escolar de la Telesecundaria Profesor Patricio González Almaguer del ejido Buena Vista está haciendo un llamado de auxilio a la Secretaría de Educación en Tamaulipas y al CREDE en el Municipio. Luego de que los alumnos de nuevo ingreso se encuentran en peligro de quedar fuera del presente ciclo escolar 2025-2026, debido a que la ex directora Brenda Briseño Delgado, no conforme con dejar al plantel literalmente en bancarrota, como si fuera la dueña, se llevó las llaves de varias aulas donde se ubica el sistema de cómputo para internet que cuentan con candado, la clave de acceso de inscripción y el sello para los de nuevo ingreso.