Realizan en Kinder concurso de canto

Realizan en Kinder concurso de cantoComo sede se tuvo el gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres, participando planteles de la Zona Escolar 19 de Educación Pre-escolar
La mañana de este viernes, autoridades educativas en nivel pre-escolar, realizaron el Concurso de Canto Voces que Transforman que impulsa la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
¿Qué ocurrió?
Como sede se tuvo el gimnasio de la Unidad Deportiva Las Liebres, participando planteles de la Zona Escolar 19 de Educación Pre-escolar. El protocolo de inicio de este concurso pre-decembrino, fue presidido por la supervisora de la Zona 19, Ana Lilia de la Cruz Ruíz, en el cual se contó con la asistencia de invitados como autoridades locales y padres de familia.
¿Cuáles fueron las canciones interpretadas?
Los planteles que participaron con sus respectivos coros, fueron los siguientes:
- Francisco Gavilondo Soler, con la canción "Son de la Negra"
- Laura Arce Cavazos, quienes cantaron "La Calandria"
- Rosario Salinas de Melhem, con la canción "Yo no fui"
- Virgilio Ruano Moreno, interpretaron "Allá en el Rancho Grande"
- ABC, con "Cielito Lindo"
- Benito Juárez, canción "México Lindo y Querido"
- Carlos Carrillo, canción "El Mariachi Loco"
- María González Pérez, con la canción "Cielito Lindo"
- Rosario Salinas de Melhem, turno vespertino, con la canción "Cielito Lindo".