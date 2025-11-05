Tamaulipas

Capacitan en 5 oficios

El Departamento de Fortalecimiento Familiar, invita a formar parte de sus talleres y cursos diseñados para impulsar el desarrollo personal y fortalecer habilidades
  • Por: José Medina
  • 05 / Noviembre / 2025 -
Cursos de capacitación en cocina inician este mes de noviembre.

Con la finalidad de que los jefes de hogar, jóvenes que enfrentan desempleo, tengan herramientas para contar con ingresos, se implementan cursos de capacitación.

Ya sea mediante empleo o autoempleo, estas sesiones de instrucción en diversos oficios se abren al público en general.

El Departamento de Fortalecimiento Familiar invita a formar parte de sus talleres y cursos diseñados para impulsar el desarrollo personal y fortalecer habilidades.

La inscripción solo tiene una tarifa de $150 pesos y mensualidad $100 pesos.

Para más información, las personas interesadas pueden llamar a los números (899) 934 3636 o (899) 543 4153.

La capacitación se imparte en las oficinas de CEDIF, en calle Constitución con 16 de Septiembre, Zona Centro, así como en otras sedes ubicadas en colonias Graciano Sánchez y Cuauhtémoc.

¿Cuáles son los horarios de capacitación?

Dichas capacitaciones se imparten en los siguientes horarios:

- Belleza, Corte y Confección, y Barbería de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.

- Cocina los días lunes, miércoles y viernes de las 9:00 a las 12:00 horas.

- Artesanías martes y jueves de 9:00 a las 12:00 horas.

