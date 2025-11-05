Capacitan en 5 oficios

Con la finalidad de que los jefes de hogar, jóvenes que enfrentan desempleo, tengan herramientas para contar con ingresos, se implementan cursos de capacitación.

Ya sea mediante empleo o autoempleo, estas sesiones de instrucción en diversos oficios se abren al público en general.

El Departamento de Fortalecimiento Familiar invita a formar parte de sus talleres y cursos diseñados para impulsar el desarrollo personal y fortalecer habilidades.

La inscripción solo tiene una tarifa de $150 pesos y mensualidad $100 pesos.

Para más información, las personas interesadas pueden llamar a los números (899) 934 3636 o (899) 543 4153.

La capacitación se imparte en las oficinas de CEDIF, en calle Constitución con 16 de Septiembre, Zona Centro, así como en otras sedes ubicadas en colonias Graciano Sánchez y Cuauhtémoc.

¿Cuáles son los horarios de capacitación?

Dichas capacitaciones se imparten en los siguientes horarios:

- Belleza, Corte y Confección, y Barbería de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas.

- Cocina los días lunes, miércoles y viernes de las 9:00 a las 12:00 horas.