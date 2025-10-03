Implementa PRI taller artesanal

Cómo una forma de dar herramientas a las mujeres para salir adelante, con capacitación en artesanías, PRI Río Bravo implementa taller.

Así lo dió a conocer a los medios la dirigencia local del tricolor.

La Presidenta del partido, Isnelia Treviño Salinas informó que este mes, inicia la inscripción para participar en el Taller de elaboración de flores de papel para altares de muertos.

Esta celebración autóctona, es la oportunidad para que emprendedoras puedan instruirse y ofertar estos ornamentos para las tumbas de nuestros muertos.

"La inscripción es sin costo, dicho taller será impartido por la instructora Imelda Reyna y será martes y sábado, todo el mes de octubre de 3 a 6 p.m.