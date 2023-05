Podrían extender la suspensión de clases

Pues, queda a opción y criterio de las madres y los padres de familia, el hecho de que, si consideran prudente por seguridad no mandar a sus hijos a la escuela, tal y como lo expresó en su momento la jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, la maestra Dina Maybe Castillo Enríquez.

En los hechos, no se puede obligar a los padres de familia a llevarlos, si no lo consideran prudente no mandan a sus hijos a la escuela, principalmente en el turno vespertino, aunque aplica para los de preescolar, inicial, jardines de niños, primarias, secundarias, planteles de nivel medio, y medio superior, e inclusive instituciones universitarias.

En el caso de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, también aplica el mismo criterio, en el que, la última palabra, de registrarse previo a las clases alguna situación de riesgo, mandar o no a sus hijos a la escuela, pues como lo expresó la jefe del Crede, en este tipo de situaciones no se les puede obligar.