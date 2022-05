Suspenden clases por falta de agua

Abordado el director del plantel, el profesor Felipe Reyna, dijo que efectivamente en ocasiones no hay agua, y entonces se les da la salida a los alumnos por que no hay de otra.

"Nosotros contamos con un tanque y un motor para el abasto del agua en los sanitarios, pero cuando se va o no hay, entonces obligados por las circunstancias se les da la salida, y los salones no cuentan con aires acondicionados por que siguiendo las indicaciones sanitarias tiene que haber ventilación y las ventanas no pueden estar cerradas", argumentó.

Pero lo dicho por el director no coincide con las penurias que están pasando los poco más de 300 estudiantes, ya que realmente no soportan los fuertes calorones, pero se tienen que aguantar, y para colmo de males principalmente los zancudos abundan, además cuando no hay agua en los sanitarios y lavamanos la situación se vuelve caótica.

Entre tanto y mientras que en otras instituciones del mismo nivel cuentan con dichos servicios básicos y necesarios, en la número 3 la empresa o compañía responsable de restaurar el cableado sigue brillando por su ausencia, lo cual en parte lo acreditan a falta de interés y capacidad con gestor del director.