Registran huevo en mal estado en establecimientos

Consumidores, sobre todo amas de casa, a lo largo de esta semana, han venido reportando el mal estado del huevo de gallina, siendo lo más alarmante, que se ha detectado en varios establecimientos.

De acuerdo a los consumidores, en por lo menos tres supermercados se han detectado estos sub-productos de gallina:

- Establecimiento de avenida Madero con Aldama, zona Centro

- Establecimiento de avenida Madero con Lucio Blanco, zona centro

- Establecimiento de calle Guanajuato con Pípila, colonia Celanese

¿Qué ocurrió?

Ramsés Aníbal Luévano, fue el cliente que reportó esta situación en donde los blanquillos, al quebrarlos para preparar, ya sea un desayuno, almuerzo, comida o cena, se encuentra en estado de descomposición.

"Hay que reportar directamente, no es la primera vez, compré cuatro tapas de huevo para mi negocio y tuve que tirar todo el huevo", reclamó.

"Es la marca San Juan" la presenta este problema, indicó Azucena Espino Torres, quien fue secundada por la consumidora Yami Ríos, quien agregó que "a mí, también me salió así".

Monserrat Bonilla añadió: "yo también compré, y me salieron así", indicó sobre esta situación que debe ser atendida por la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris).

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Coepris debe actuar ante las quejas de los consumidores, quienes exigen una revisión exhaustiva de los productos en los supermercados. La situación ha generado preocupación entre los compradores, que buscan garantizar la calidad de los alimentos que adquieren.

¿Cuáles son las consecuencias?

La denuncia de los consumidores pone en evidencia la necesidad de una supervisión más rigurosa en la venta de productos alimenticios. La salud pública podría verse comprometida si no se toman medidas adecuadas para asegurar la calidad de los productos en el mercado.