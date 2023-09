Salen a la luz más desaparecidos por situación de riesgo

Río Bravo, Tam.- No obstante que las Situaciones de Riesgo ya no han alcanzado la zona urbana de Río Bravo, sino que se quedan confinadas a la zona rural, principalmente en brechas como la 109, entre 26 y 10, así como las brechas 105 y 102, el fenómeno no deja de ser grave.

CASO

A las historias de que grupos de civiles provenientes de Reynosa han sustraído de sus hogares a personas sobre todo del sexo masculino, ahora se suma el caso de tres personas del sexo masculino que fueron plagiados de sus hogares en brecha 109 con 10.

Se trata de un joven de nombre Fernando Javier Vega Salazar y dos adultos, Juan Morales Belman y Carlos Rivier, quienes la madrugada de este miércoles, fueron plagiados y hasta ahora se desconoce su paradero.

Desde semanas atrás, se había difundido en redes sociales información sobre plagios en esa zona, la cual carece totalmente de vigilancia.

Esta grave situación ha empujado a las familias a abandonar en forma de éxodo esa zona al sur-poniente del municipio.

Residentes al surponiente del municipio, demanda más vigilancia.