Reportan socavón

Riesgo que hasta este domingo no había sido acordonado para seguridad de peatones, apareció este fin de semana.
Se trata de un socavón en acera a solo una cuadra del Palacio Municipal y que podría ser más amplio.
De acuerdo a gráficas en poder de este medio, fue en el cruce de avenidas Las Américas y México, fraccionamiento Río Bravo, donde sucumbió el suelo.
La acera de una gruesa capa de concreto cedió al socavado del suelo por razones que no se han determinado.
Locatarios y vecinos del sector pidieron apoyo de las autoridades competentes para acordonar el área afectada.
La oquedad que apareció tras irse abajo el concreto, es de por lo menos dos metro y medio de radio y más de un metro de profundidad.
Factores como corrientes o fugas subterráneas o deslaves bajo el subsuelo han provocado en otros casos,veste tipo de contingencias.