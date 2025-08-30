Registran situación de riesgo en salida a Reynosa

Río Bravo, Tam.- Una persecución y detonaciones de arma de fuego cimbraron la tranquilidad de familias en el poniente de la ciudad la mañana de este sábado, en una situación de riesgo reportada poco después de las 8:00 horas.

Vecinos del sector difundieron en redes sociales videos en los que se observa que la intersección en forma de "Y", que une la avenida Madero con la carretera Río Bravo–Reynosa, estaba cubierta con artefactos ponchallantas a la altura de la colonia Campestre.

Las detonaciones sorprendieron a los habitantes de la zona, aunque no se reportaron personas ajenas a los hechos que resultaran afectadas.

Este episodio de violencia ocurre tras varios meses de relativa calma en la frontera de Tamaulipas, particularmente entre Reynosa y Río Bravo.