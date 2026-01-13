Vive en abandono y miseria a solo 25 metros de zona residencial

Hombre de avanzada edad, enfrenta penurias y vive en completa precariedad a tan solo 25 metros de zona residencial.

A sus 88 años de edad, don Tomás Santiago Santiago, no sólo enfrenta las inclemencias del clima, también la indiferencia, la delincuencia e incluso la agresión física.

¿Cómo vive don Tomás Santiago en el tianguis del riel?

El abuelito sobrevive en condiciones que lastiman la conciencia, en uno de los locales del tianguis del riel, que poco a poco ha improvisado como refugio que dista mucho de serlo.

Sin energía eléctrica, sin agua potable y paredes o un techo que realmente lo proteja, don Tomás ha tenido que cubrirse con lo que encuentra a su paso: pedazos de madera, telas viejas y restos de material que no logran hacerle frente al viento helado que se cuela a su vivienda.

Para don Tomás el invierno se convierte cada noche en una prueba de resistencia para un cuerpo marcado por los años. Las carencias son muchas y evidentes, no hay abrigo suficiente, "ocupo de todo", dijo.

Detalles sobre la situación de los adultos mayores en la calle

A pesar de su edad aún quiere trabajar, pero teme dejar sus escasas pertenencias pues dice, ya le han robado lo poco que logra rescatar de contenedores o le obsequian.

El caso de don Tomás no es un hecho aislado, es un llamado urgente. Un adulto mayor expuesto a las bajas temperaturas y a los riesgos de la calle, refleja una realidad que exige atención, porque la indiferencia también cala, a veces más que el frío.