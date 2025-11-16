Muere operador de limpieza municipal

Familia de trabajador de Servicios Primarios denuncia omisiones, por parte de la administración municipal, luego de que empleado falleciera el sábado 8 de noviembre tras permanecer internado por más de dos meses en el Hospital Regional 270 del IMSS.

Juan Manuel González Cruz, de 62 años de edad, quien laboró para el municipio desde 1986, ingresó al hospital el pasado 3 de septiembre y se encontraba bajo incapacidad oficial.

Sandra González de Correa, hija del finado exoperador de camión recolector, mostró un oficio firmado por el Oficial Mayor, Agustín Ricario Aguilar con vigencia del 16 de octubre al 18 de noviembre.

Este documento confirma su condición médica y su imposibilidad para laborar. Sin embargo, pese a esa documentación, la hija del trabajador, afirma que le adeudan dos quincenas y que no hubo voluntad institucional para resolver su situación.

Dijo la hija del fallecido, que acudió el lunes 10 de noviembre a Oficialía Mayor en la Presidencia Municipal para solicitar el pago correspondiente a la incapacidad, pero asegura que el oficial mayor, la remitió con el síndico Joel Ramírez Oviedo en lugar de atenderla directamente.

De acuerdo con su testimonio, no sólo no les recibieron la documentación para el pago de las quincenas pendientes, sino que además estuvieron esperando al síndico por más de tres horas, pero nunca se hizo presente.

"El andaba en el camión y tuvo que bajarse porque ya se sentía muy mal", declaró la mujer, al señalar que su padre dejó de trabajar únicamente por el deterioro de su salud y no por decisión personal.

Añadió su sorpresa por la falta de respuesta frente a un empleado con casi cuatro décadas de servicio, pues lo mínimo que esperaban era atención, respeto y la liquidación de los salarios que le correspondían durante su incapacidad médica para terminar de cubrir los gastos que les generó la pérdida de su ser amado.