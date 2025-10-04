Tamaulipas

Atiende Centro de Salud, sábados y domingos

Los residentes de más de 25 colonias reciben atención médica los sábados y domingos en el Centro de Salud Graciano Sánchez
Mantienen servicio de consulta general fines de semana en módulo de salud de la Graciano Sánchez.

En el Centro de Salud de la colonia Graciano Sánchez, donde se atiende en promedio a residentes de más de 25 colonias, mantienen los servicios de salud los días sábados y domingos.

Personal médico y de enfermería que atienden en el módulo dieron a conocer que, como parte de los servicios de salud del IMSS-Bienestar del Gobierno Federal, se extendió la atención el fin de semana.

Esto representa una gran ayuda en materia de salud, sobre todo para quienes durante la semana trabajan y no cuentan con ningún tipo de seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE.

El horario de atención es a partir de las 8:00 y hasta las 15:00 horas, que es la consulta general, y en casos necesarios son turnados al Hospital General.

