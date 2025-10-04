Atiende Centro de Salud, sábados y domingos

En el Centro de Salud de la colonia Graciano Sánchez, donde se atiende en promedio a residentes de más de 25 colonias, mantienen los servicios de salud los días sábados y domingos.

Personal médico y de enfermería que atienden en el módulo dieron a conocer que, como parte de los servicios de salud del IMSS-Bienestar del Gobierno Federal, se extendió la atención el fin de semana.

Esto representa una gran ayuda en materia de salud, sobre todo para quienes durante la semana trabajan y no cuentan con ningún tipo de seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE.