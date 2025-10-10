Particulares dan mantenimiento a los parques

Emprendedores han visto oportunidad de obtener ingresos ante la falta de servicios públicos que debería prestar el gobierno.

En populosos sectores, donde la recolección falla o es deficiente, prestadores de servicios informales ya anuncian los siguientes servicios:

Recolección de basura

Recolección de escombros

Limpieza de áreas verdes

Desmonte de parajes públicos

Gloria Edith Flores Salazar es una de las emprendedoras que se dedican a ofrecer lo que Servicios Primarios o Parques y Jardines deberían hacer.

Debido a que la titular de Parques y Jardines, Yesenia Rivera, mantiene en el olvido los espacios de recreo público, es que se da esta situación.

Incluso vecinos han tenido que comprar herramientas para hacer por ellos mismos el cuidado y mantenimiento de parques y plazas

"No estás bien informado", dijo la funcionaria municipal a este reportero en una breve interlocución, donde por enésima vez se le ha hecho ver el abandono en que tienen las plazas.