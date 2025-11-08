Incursionan serpientes en colonias de periferia

Vecinos de colonias de la periferia registran constantes incursiones de serpientes en los domicilios.

Lo que ha provocado temor, sobre todo en amas de casa y niños.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ivanna Ríos Leal, estudiante del CBTIS 73, es una de las personas que se han llevado un susto por este atípico evento, donde una oleada de reptiles incursiona en hogares.

"Mi mamá mató una víbora que estaba en la ropa que me había quitado y dejado en el baño. La agarró y la echó a la lavadora y ahí iba una víbora que se murió ahogada, pero... ¿Qué tal si le hubiera salido al momento de agarrar la ropa sucia?", expresó.

¿Qué ha dicho la comunidad?