Dan prisión a cinco personas por posesión de armamento en Río Bravo

Cinco personas, que fueron detenidas en Río Bravo por portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, recibieron sentencia condenatoria, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Recordó que, derivado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a estas cinco personas en el poblado Ampliación Río Bravo, en Río Bravo, Tamaulipas. Ahí les aseguraron un vehículo, cuatro armas de fuego largas, un fusil Barrett, 43 cargadores, mil 158 cartuchos de diversos calibres y cinco chalecos balísticos.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas para obtener sentencia condenatoria por su responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La sentencia de nueve años cuatro meses de prisión es contra José "G", Alexis "R", Martín "P" y Ovidio "Z". En cuanto a Esperanza "A", recibió una pena de seis años y dos meses de prisión.