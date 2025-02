Protestan por falta de maestros en Secundaria 28 de Nuevo Progreso

Nuevo Progreso, Tam.- Tras meses de no contar con maestros para diversas materias y de no tener respuestas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la mañana de este martes, padres de familia realizaron una manifestación a las afueras de la Secundaria Técnica 28 Manuel Garza Caballero.

Alejandra Gómez de la Rosa, es una de las jóvenes madres de familia que encabezan este movimiento que lleva desde mediados de 2024, demandando que se haga efectivo el derecho a la educación que tienen sus hijos.

Fue desde minutos antes de las 7:00 horas, que los jefes de hogar con hijos ahí matriculados arribaron a las afueras de la secundaria, para exhibir la indolencia de las autoridades educativas, de las cuales ninguna ha salido a dar la cara.

La directora del plantel, Maricela García, no hizo acto de presencia ante los manifestantes, aunque estos están conscientes que su inconformidad es con autoridades de nivel más alto.

"Vamos a exigir el derecho a la educación cosa que no tenemos en la secundaria, ya que se habló con la jefa del Crede, Maybe Castillo y nos dio 15 días para resolver y es fecha que no nos dicen nada, y estamos esperando que llegue a donde tenga que llegar", pero aclaró que "en ningún momento se mencionó paro laboral", asentó.

A diferencia de la cabecera municipal, Nuevo Progreso solo cuenta con una secundaria, que es precisamente la Técnica 28, por lo que los padres de familia no tienen otra opción para educar a sus hijos, salvo trasladarlos a diario a la sede del municipio.