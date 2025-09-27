Apoyo adultos mayores cumple 1 año cancelado

Este 30 de septiembre será un año en que se canceló el programa municipal de apoyo a vulnerables.

"Yo También soy Diferente" iba dirigido a segmentos vulnerables o que viven en condiciones adversas y no han accedido a apoyos federales.

Durante su existencia, se tradujo en frutos tangibles desde el inicio de la administración 2021-2024 hasta el último mes.

En septiembre del año pasado se hizo la última entrega de los apoyos sociales que brindaba el municipio dentro del programa aludido.

La Secretaria de Bienestar, presidida por Lynn Ruano García, no ha informado sobre la implementación de algún instrumento que sustituya al programa en mención.

Este subsidio fue un paliativo para quienes sufren día a día la adversidad por su condición física o avanzada edad.

Por ello se mantuvo a lo largo de toda la administración pasada, pero ahora sus beneficiarios están a la deriva.