Alistan el programa de empleo temporal

Alistan el programa de empleo temporalEsta enfocado en mantenimiento de áreas recreativas y de convivencia familiar
Se aprestan a poner en marcha programa del empleo temporal en la ciudad a través de la Secretaría de Bienestar Social, enfocado en áreas recreativas y de convivencia familiar.
¿Qué detalles se conocen sobre el programa?
Detalló sobre el programa, José Moncada Alanís, delegado de SEBIEN en la localidad, que, de hecho, ya están dando inicio a las contrataciones de personal de empleo temporal, en el que se dará preferencia a personas que vivan cerca de los lugares que se estarán aplicando programas de limpieza, poda de árboles y pintura.
Por lo pronto, están contemplados lo que es el Parque la Sauteña, Fundadores y el Centro de Bienestar y Paz, y quienes sean contratados trabajarán por espacio de 4 horas diarias de lunes a viernes, a los cuales se les estará apoyando con un incentivo mensual a través de cuentas bancarias.
¿Cuál es el objetivo del programa?
Agregó que ya se realizó un recorrido por los parques antes mencionados dependientes del Estado, los cuales ya requieren de una limpieza a fondo. El objetivo es mejorar las condiciones de estos espacios para el disfrute de la comunidad y fomentar la convivencia familiar.