Alistan el programa de empleo temporal

Se aprestan a poner en marcha programa del empleo temporal en la ciudad a través de la Secretaría de Bienestar Social, enfocado en áreas recreativas y de convivencia familiar.

¿Qué detalles se conocen sobre el programa?

Detalló sobre el programa, José Moncada Alanís, delegado de SEBIEN en la localidad, que, de hecho, ya están dando inicio a las contrataciones de personal de empleo temporal, en el que se dará preferencia a personas que vivan cerca de los lugares que se estarán aplicando programas de limpieza, poda de árboles y pintura.

Por lo pronto, están contemplados lo que es el Parque la Sauteña, Fundadores y el Centro de Bienestar y Paz, y quienes sean contratados trabajarán por espacio de 4 horas diarias de lunes a viernes, a los cuales se les estará apoyando con un incentivo mensual a través de cuentas bancarias.

¿Cuál es el objetivo del programa?