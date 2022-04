´Sé escuchar y cumplir, no los voy a defraudar´: Truko

Como candidato de la coalición recalcó que para trabajar y servirle al pueblo hay que tener corazón y espíritu, espíritu de servir al prójimo, además dijo, "siempre he sido una persona seria, de trabajo, honrada y honesta, que me gusta escuchar, que sé escuchar, que sé acordar y que sé cumplir y que no los voy a defraudar".

En el evento estuvieron acompañando al candidato, su esposa Mercedes Aranda de Verástegui y su hija Martha Verástegui Aranda, además de los tres presidentes estatales del PAN, PRI y PRD, y figuras importantes de la región, importantes amistades y aliados del candidato y la coalición.

Durante la mañana, el Truko visitó a los trabajadores de Transportes Loros de Reynosa, con quienes intercambió ideas sobre la importancia de las inversiones para el estado y las oportunidades laborales.

También en Reynosa, tuvo la oportunidad de acompañar a mujeres de trabajo, activas representantes de su ciudad, dejándoles claro que siempre tendrán un papel principal junto a él, agradeciéndoles el trabajo y difusión que ya realizan para dar a conocer lo que el Truko quiere para Tamaulipas.

Ofrece César Verástegui, más progreso, trabajo y seguridad para todos.