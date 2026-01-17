Se desmarca el alcalde suplente de Río Bravo de la actual administración

Si bien desde finales de 2025, el alcalde suplente de Río Bravo Daniel Moreno, dejó testimonio de su distanciamiento de la actual administración municipal, este 2026, la ruptura ya es una hecho. Ahora el edil suplente, hace manifiesta su separación política de las autoridades del ayuntamiento, al anunciar que arranca acciones sociales en beneficio de colonias populares por cuenta propia.



