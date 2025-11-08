Olvidan mantenimiento de Salas de Audiencias

Es fecha en que se continúa careciendo de área para archivos en la Unidad General de Investigación, así como inmuebles para las y los ciudadanos que acuden a formalizar denuncias o reportes, y para colmo de males, sanitarios fuera de servicio en el edificio del Sistema Penal de Justicia Tamaulipas.

Son una serie de carencias que prevalecen desde hace mucho tiempo, en el que las carpetas que se van acumulando, son encapsuladas en cajas de frutas y verduras, y arrumbadas en los pasillos de acceso a la UGI, rincones, y en otros cubículos que no tienen uso, porque no hay otra opción desde que fue puesta en funcionamiento la unidad.

¿Cuál es el contexto de las carencias en la UGI?

En lo que son los espacios de acceso principal a la Unidad General de Investigación, y otros departamentos, como el de atención a víctimas, a la Policía Investigadora, al Centro Mediador de Justicia y Juicios Orales, se carece de inmuebles o sala de espera para las personas.

¿Qué problemas enfrentan los ciudadanos al acudir a la UGI?