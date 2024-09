Reclamo es de una perra raza husky: Salva a un perro, lo demandan por robo

La rescatista de mascotas caninas y felinas en condición de abandono o maltrato, fue acusada de supuesto robo de una perra a la cual rescató luego de ser abandonada con grave padecimiento.

Delia Chávez, fundadora del albergue Amor sin Raza, dio a conocer que recibió un citatorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) debido a que le reclaman una perra Husky que rescató del lecho de muerte.

Los hechos ocurrieron hace un año, y ahora tiene que enfrentar acusación de "robo simple" y comparecer ante la FGJE este viernes a las12:00 horas.

"Este señor Jorge Antonio García Lara y su esposa Mireya Alemán me están demandando sin fundamento alguno sólo porque no les quise entregar a Luna una husky que rescaté el día 1 de agosto de 2024 en las Torres, porque mencionan que esa husky es de ellos la cual se les perdió en enero de 2023 en la 109, les di la oportunidad de ir a verla pero la perra no reacciona a ellos como otros perritos que se han perdido y felices por volver a ver a su familia.

"Yo conocí a la husky personalmente y ella es muy juguetona y a cuando le hablaba volteaba, y no se las entregué ni en adopción porque me la pidió también en adopción pero me negué, porque no está esterilizada porque ha estado enferma de erliquia y apenas está saliendo de esa enfermedad y el señor no quiere que la esterilice, que porque si es de él y que yo no puedo tomar esas decisiones, asegurando que sí es de él.

Cabe señalar que no hay la certeza de que sea la perra reclamada, pues este no los reconoce.

"Mi trabajadora le comentó que un Oxxo de ahí cerca había una Husky igualita a Luna que fuera a verla y simplemente la ignoró, yo también le comenté que había perros iguales y que cualquier otra persona en aquel año pudo haberla tomado, pero el señor aferrado que esa es su perra".

Y refirió tajante. "yo la rescaté, yo pagué por su rescate, y fue en este año actual en otro lugar nada que ver.

"Yo no me metí a su propiedad a robármela hace más de un año este señor solo habla por que tiene hocico", fustigó.