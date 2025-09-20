Traen campaña de salud visual a Río Bravo

Fue implementada por la legisladora tamaulipeca Casandra de los Santos Flores, en coordinación con la Cámara de Diputados, en los recintos de las oficinas de gestoría en Río Bravo, acudiendo gente de toda la región perteneciente al distrito.

La jornada, dirigida principalmente a adultos mayores y grosor más endeble de la población, son quienes se vieron beneficiados, quienes agradecieron la labor social que, durante su periodo como legisladora, ha impulsado a favor de los que menos tienen como una de las principales labores sociales.

Durante la campaña se recibió toda la documentación correspondiente de los interesados para la respectiva valoración médica y diagnóstico, con la finalidad de entregar anteojos graduados a la medida, igual se atendieron quienes requieren de otros procedimientos médicos, todo totalmente gratis.

Por su parte, en breve mensaje, la diputada federal reafirmó el compromiso de seguir impulsando y apoyando en materia de salud, para que la gente tenga una mejor calidad de vida.



