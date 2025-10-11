Conductora sale del camino en libramiento; es trasladada a hospital

Fuerte percance sufrió conductora que salió de la carretera a todo velocidad, luego de que tuviera problema mecánico.

Por fortuna el percance no terminó en desgracia, siendo auxiliada la víctima por paramédicos de Protección Civil, quienes la trasladaron al IMSS.

Fue alrededor de las 9:45 horas a la altura de colonia Primero de Mayo, cuando la conductora de 43 años de una camioneta tipo SUV, color azul, se desplazaba a alta velocidad, sufriendo una salida de camino.

La unidad según Tránsito local, se despistó y salió de la cinta asfáltica, sufriendo algunas contusiones la automovilista.

Al sitio acudieron tanto los cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad, quienes la auxiliaron.

Elementos y peritos de vialidad, se hicieron cargo del asunto, solicitando grúa para el traslado del vehículo, dejando como saldo el accidente, solo daños materiales y lesiones menores.