Operativo de Halloween en Río Bravo finaliza sin incidentes

El Operativo de Halloween que emprendieron los cuerpos de emergencia Cruz Roja Río Bravo y Protección Civil y Bomberos en Río Bravo, dejó saldo blanco.

De acuerdo con información oficial brindada por Protección Civil, que preside el secretario Josué Macías Ríos, el pasado 31 de octubre, dio resultados positivos y destacables.

Lo anterior sobre todo en vialidades y carreteras que confluyen o atraviesan el municipio de Río Bravo y los puntos de reunión familiar y de jóvenes que salieron a festejar el Día de Brujas.

¿Qué puntos fueron clave en el operativo?

Puntos tales como:

Avenida Madero

Avenida Las Américas

Unidad Deportiva Las Liebres

Tras el festejo de fin de semana, Protección Civil y Bomberos dio a conocer que se tuvo un saldo blanco gracias a las acciones instrumentadas y al apoyo de instituciones como Guardia Estatal, Tránsito local y voluntarios, informó el titular de la dependencia.

Entre los puntos en donde se tuvo presencia por parte de los efectivos de PC para brindar seguridad, labores de rescate y salvamento, así como primeros auxilios en caso de ser necesarios, destacan:

Zona Centro

Zona turística de Nuevo Progreso

Puntos de reunión de jóvenes en fraccionamiento Río Bravo

La prevención y el despliegue de elementos de la heroica corporación hizo posible un Día de Brujas en armonía y sin desgracias qué lamentar.

Por su parte, Cruz Roja Río Bravo, también informó de un saldo sin incidentes que lamentar.