Desechan registro de aspirante para dirigier el PAN local

La Comisión Estatal de Procesos Electorales del PAN Tamaulipas, desechó la pretensión del ex-regidor Rogelio Zapata Torres.

Zapata había formalizado su solicitud de registro para suceder al actual dirigente local Ramiro Hernández Ramos.

El órgano partidista que dirige el proceso interno, que preside Juan Carlos Alcocer Vázquez, desechó las pretensiones de Zapata Torres.

La razón para se cancelara la aspiración del ex-regidor durante la administración panista 2011-2013, fue la siguiente:

“ Cabe señalar que no presentó la documentación requerida de los c.c. Leticia Moncada de la Cruz, María Leticia González Hernández, Luis Lauro Barrientos González, Fabiola Córdoba Domínguez, José Luis Aguilar Grimaldo, Marisa Elizabeth Hernández Cortez y Raúl Alberto Auces Robles”.