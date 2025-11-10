Siguen robos en Misiones

Vecinos del fraccionamiento Misiones del Puente siguen sufriendo robos a manos de ladrones furtivos que se valen de la noche para meterse a robar a los domicilios. Incluso atracos violentos, a manos de agresivos rateros, sin que ninguna autoridad atienda su llamado.

Amparados por la oscuridad y por la falta de alumbrado público, las familias exponen que debido a que las luminarias en amplios sectores están fundidas, dañadas o fuera de servicio por otros factores, es que ven afectados sus patrimonios.

¿Cuál es la situación actual en Misiones del Puente?

Francisca Béaz es la residente de ese populoso asentamiento, quien expuso esta situación, la cual no ha sido atendida por Servicios Primarios. "¿Podría publicar que en la colonia Misiones del Puente ya llevamos un par de meses de que el alumbrado público está apagado? Se han hecho peticiones y nada", reclamó.

"Urge mucho que se restablezca, en las imágenes puede mirar lo oscuro que está si no fuera por ciertas casas que tienen sus focos prendidos. Y le digo que urge, ya que la semana pasada hubo un robo a domicilio donde el sujeto ingresó armado al domicilio de una persona adulta", exclamó.

¿Qué han reportado los vecinos sobre los robos?