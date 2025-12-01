Merodean dos adolescentes zona de robos

Jóvenes que presuntamente entraron a robar a locales comerciales en el fraccionamiento Río Bravo, fueron captados en vídeo y difundido para que otras posibles víctimas tomen precauciones.

Fue el emprendedor Tavo Rodríguez, quien alertó sobre este tres de adolescentes de entre 17 y 19 años, quienes son de complexión delgada y estatura mediana.

"Se metieron a robar en locales cerca del puente del riel (avenidas Coahuila y México), rompiendo ventanas de 6 locales, robándose mercancía, computadoras, celulares y equipo muy necesario para estos negocios", expresó.

"Dos de estos traen brakets. Les agradecemos su apoyo para que regresen las cosas", dijo Rodríguez en un llamado a vecinos y/o testigos para ubicarlos y ponerlos a disposición de las autoridades.

¿Qué ocurrió?

Si bien en el momento que son captados aún no comenten los atracos, intentan ocultar sus rostros al verse captados por las cámaras de los residentes del sector que cuentan con circuito cerrado de vigilancia.

Ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades de Seguridad Pública, es que ladrones comunes, operan sin freno alguno, salvo en casos en que existen cámaras de vigilancia de particulares, las cuales hacen el trabajo a las autoridades.