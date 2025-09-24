Se roban moto al exterior de Smart

Los robos siguen repuntando conforme se va acercando la recta final del año. Ahora toca su turno a un infortunado motociclista, quien acudió a céntrico supermercado a realizar sus compras, pero al salir, se llevó una desagradable sorpresa.

Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) acudió la persona afectada de apellido Casanova para presentar denuncia por el robo de una moto de la marca Z, color negro con rojo, sin placas de circulación.

De acuerdo a lo narrado, el robo ocurrió el pasado 21 de septiembre en el estacionamiento de supermercado ubicado en avenida Madero con calle Vicente Guerrero, en plena zona Centro.

El hurto se dio a plena luz del día, por lo que otros afectados por robos en ese sector sospechan de algunos de los cuidadores de autos en los estacionamientos. Ahora toca a la Policía Investigadora dar con el paradero del responsable y de la unidad.

Diego Ortiz opinó sobre este nuevo robo: '¿otra vez? Ya es la sexta moto que se roban, ya es hora de cazar al ratero, ya fue mucho, uno lucha por sus cosas y para los lacras nomás lleguen y se lo lleven', reclamó.