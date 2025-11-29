Difunden rostro de ladrón de bicicletas

Ladrón especializado en hurtar bicicletas, finalmente fue "balconeado" y ahora se conoce su aspecto físico, por lo que ahora sus potenciales víctimas podrán tomar previsiones en caso de verlo merodeando cerca de sus domicilios.

¿Qué ocurrió?

Vecinos del fraccionamiento Río Bravo, lograron registrar en cámara de seguridad a este escurridizo ratero, al momento en que se llevaba una bicicleta de una vivienda. Entre los puntos de la ciudad en donde ha sido señalado de robo, se encuentran:

- La propia zona Centro

- Fraccionamiento Río Bravo

- Fraccionamiento Fovissste

- Colonia Benito Juárez

El presunto saqueador de domicilios, es de complexión esbelta, de estatura mediana; tez morena clara; bigote tupido; barba a medio crecer y por lo general usa gorra o chamarra deportiva con gorro. No obstante, pese a que ha incursionado en un sinfín de domicilios, no había sido sacado a relucir, mucho menos detenido por las autoridades de Seguridad Pública.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Miguel Martínez, uno de los testigos de los hechos, indicó que: "Creo es el mismo, robó atrás del Fovissste, en el callejón que llega hacia Las Liebres."