En el olvido rituales de fin de año

La tecnología sumada a las costumbres modernas y nuevas generaciones, han sido factor preponderante para que las ventas en fechas tan especiales de fin de año sobre mitos, y creencias se mantengan bajas en las herbolarias comparadas con años anteriores.

"Ya no son aquellos años, cuando se agotaban los pedidos inclusive desde antes de diciembre, porque la mercancía se agotaba, ni siquiera esperábamos hasta los días últimos del mes, y habría que hacer otro pedido más", expresó de entrada María del Rosario, propietaria.

Con más de tres décadas de conocimiento en el negocio herbolario que inicio su padre denominado la Buena fe, agregó que, hoy en día y desde hace dos años se mantienen los mismos precios, los aumentos han sido mínimos para el consumidor.

"Hoy en parte los mantenemos gracias a nuestros clientes que hemos conservado durante años pasados, y que aun viven, y tienen sus mitos y creencias".

LOS PRECIOS

. Paquete de año Feliz 300.

. 12 velas de la divina providencia 300 pesos.

. Veladora Año Feliz 50 pesos.

. Borregos para el dinero 50 pesos.

. Ramos siete yerbas para limpias y sahumerios 50 pesos.

QUE SIGNIFICADO TIENEN PARA LOS JÓVENES HOY EN DIA

Las hierberías para los jóvenes hoy en día son espacios que combinan la tradición ancestral con el bienestar holístico, y que son consideradas como faros de sabiduría en medio del bullicio moderno, brindando alternativas saludables y sostenibles para el cuidado, mediante hierbas medicinales, rituales curativos y remedios naturales, promoviendo la salud física, emocional y espiritual.



