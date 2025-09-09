Se disparan casos de violencia familiar

Se disparan casos de violencia intrafamiliar y daños en propiedad ajena hasta en un 60 por ciento en la ciudad, sobre todo los fines de semana, cuando el alcohol y demás adicciones hacen su efecto.

Sustentado en datos oficiales, y corroborado en la oficina de enlace que preside el licenciado Francisco Javier Campos de la Comisión de Atención a Víctimas en el Estado con adscripción en el Municipio, los hechos violentos son una constante en múltiples hogares.

El primer lugar lo ocupan, justamente, los hechos de agresiones físicas y verbales entre parejas de todas las edades, siendo en su mayoría mujeres, quienes, tras formalizar denuncia en la Unidad General de Investigación, acuden por apoyo y asesoría gratuita en las citadas oficinas.

Los casos se presentan entre concubinatos, parejas, matrimonios, y generalmente se derivan después de la ingesta de alcohol y el convivio en familia, en donde suelen tener un final para el olvido.