Implementan cámaras en agentes de Tránsito

Este viernes, elementos de tránsito y vialidad empezaron con el uso de cámaras corporales para la realización de vigilancia.

El subdirector de la dependencia, Gerardo Soto Alarcón, dijo, en entrevista por la tarde, que con esto se busca transparentar y dar certeza legal al proceder de los agentes.

En cada hecho o incidente de vialidad, la cámara deberá estar encendida y grabando para registrar la actuación de los uniformados.

Esta medida viene a colación de las manifestaciones en contra de la Guardia Estatal (GE) en Nuevo Progreso; en la revuelta también se hicieron acusaciones contra tránsito por presuntos abusos.

Soto Alarcón indicó que, con esta medida, se busca devolver a los ciudadanos la confianza en esa institución, tras los motines en la villa.

Por otro lado, hay que rememorar que incluso los manifestantes increparon al alcalde Miguel Almaraz.

Fueron 10 videocámaras las que entraron en servicio este día.