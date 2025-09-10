Impulsan Jornada Nacional de Salud

Con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la salud de familias de núcleos rurales, unidades de salud emprenden jornadas dirigidas a los puntos más remotos.

Juan Manuel Galván Hernández, director del Centro de Salud de La Soledad, informó que durante la mañana se realizó despliegue de acciones.

"Dentro del marco de la Jornada Nacional de Salud Pública 2025 que lleva como lema: 'unidos por tu salud construyendo bienestar'.

"Se contemplada a lo largo de esta semana hasta el 13 de septiembre del año en curso", indicó.

Estas jornadas contemplan las siguientes acciones a realizar:

-Capacitación en IRAS y EDAS

-Preparación de Vida Suero oral a personas responsables de menores de 5 años

-Reconocimiento de los signos de alarma

-Pláticas sobre lactancia materna y alimentación complementaria

-Importancia de la actividad física

-Plática sobre el etiquetado nutricional de alimentos

-Plática sobre prevención de sobrepeso y obesidad

-Plática sobre esquema de vacunación en los menores de 5 años

-Vacunación adicional en el preescolar, escolar y medio superior

"En base a lo anterior la información será para la población abierta y se visitarán escuelas a nivel preescolar, escolar y medio superior.