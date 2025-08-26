Cierra inscripción a programas sociales

Son dos los programas federales que se vienen manejando, y que finalizan con el presente mes, el de Mujeres Pensión Bienestar de 60 a 64 años, y el de 65 y Más.

Informa Selene López Sánchez, coordinadora regional de programas federales en el Municipio, que, en el de Pensión Mujeres Bienestar se sigue trabajando acorde a las letras del abecedario, y finaliza el próximo 30 de agosto.

En el caso de 65 y Más, cuya reapertura para apuntarse fue desde el pasado 18, estará concluyendo el próximo 28 del mes, aclarando que, una vez agotadas las fechas, se cierran.

En el caso de Río Bravo, se sigue atendiendo en oficinas centrales del Mercado Ejidal, también en Nuevo Progreso en la Casa del Arte, y en Santa Apolonia, y Cándido Aguilar.