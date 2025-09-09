Imparte el IMSS taller de nutrición

En la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se impartió taller NUTRIMSS, enfocado en mujeres embarazadas, en el que se disertan temas sobre alimentación saludable y lactancia materna.

Son impartidos los días miércoles de cada semana por la licenciada Mary Carmen Vidales, nutrióloga del Seguro Social, a mujeres en estado de gestación afiliadas al instituto.

La finalidad es facilitar el programa 'pierde kilos, gana vida' con mayor facilidad, teniendo como meta generar buenos resultados de laboratorio de glucosa y colesterol, a través de una buena alimentación.