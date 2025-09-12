Barda de kínder a punto de caer

En una amenaza para peatones y la comunidad escolar se ha convertido la barda que colinda con dos planteles escolares, ya que las grietas avanzan peligrosamente en diferentes tramos.

Es parte del muro perimetral de más de 10 metros, donde claramente se puede observar la gran cantidad de fisuras que presenta, cuyas hendiduras no dejan de representar un riesgo para la población escolar que pasa a diario por la banqueta.

Forma parte del jardín de niños Bertha del Avellano de Cárdenas, y también colinda con una escuela primaria, además de conducir a dependencias de gobierno y al Seguro Social.