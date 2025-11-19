Colapsa ciclista en la carretera

Ciclista de la tercera edad, se salvó de ser aplastado tras caer en asfalto de carretera Río Bravo-Reynosa, de acuerdo al reporte de Cruz Roja.

El incidente tuvo lugar la tarde del lunes, en donde de acuerdo a los testigos, sobre el asfalto, yacía un adulto mayor que había sido derribado por un vehículo.

Aunque posteriormente trascendió que había convulsionado cuando viajaba en su bicicleta y debido a ello colapsó en plena vía federal, una de las más peligrosas de la región.

De inmediato se pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo socorristas de Cruz Roja Río Bravo, para prestarle auxilio.

Por fortuna el lesionado se encontraba consciente y lúcido para brindar sus datos generales y poder notificar a su familia que sería trasladado a nosocomio local.

"Esta persona se llama Adrián Morales Castillo, lo van a llevar al hospital general de Río Bravo, fue encontrado tirado en el pavimento en la carretera de Reynosa a Río Bravo, al parecer se convulsionó.

"No sabe dónde vive, no trae identificación", indicó uno de los paramédicos que lo atendió y condujo al Hospital General de esta cabecera municipal.

¿Qué ocurrió?

El accidente del ciclista adulto mayor resalta la importancia de la seguridad vial en la carretera Río Bravo-Reynosa. Este tipo de incidentes son comunes en vías donde la velocidad de los vehículos es alta y la visibilidad puede ser limitada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los paramédicos de Cruz Roja actuaron rápidamente para atender al ciclista, quien fue trasladado al hospital general. Este tipo de respuesta es crucial para garantizar la atención médica oportuna en situaciones de emergencia.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El incidente pone de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las carreteras de la región, especialmente para los ciclistas y peatones. La comunidad debe estar alerta y los conductores deben ser más responsables al transitar por estas vías.