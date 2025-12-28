La solidaridad social salva a pequeña Yolanda Karime

Comunidad de Río Bravo atendió clamor para ayudar a la pequeña Yolanda Karime.

La pequeña Yolanda Karime enfrenta una de las batallas más difíciles de su corta vida.

Su sonrisa y su inocencia quedaron momentáneamente en pausa cuando, de manera repentina, tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia que no podía esperar ni un minuto más.

Con el corazón en la mano, su madre, Yovana Hernández, tomó una decisión desesperada pero necesaria:

Trasladar a su hija a un hospital privado, luego de que en los hospitales públicos no se contara con cirujanos disponibles y el estado de la menor exigía una intervención inmediata. Era operar o arriesgarlo todo.

La cirugía se realizó, y Yolanda Karime sigue luchando con valentía, pero ahora la familia enfrenta otro golpe: una cuenta hospitalaria cercana a los 20 mil pesos, cantidad a cubrir para poder sacar a la pequeña del hospital.

La adversidad de la pequeña propició el momento de unir corazones y altruistas anónimos le tendieron la mano.

Cada peso que se aportó fue un gesto solidario para salvar una vida.

Gracias a la solidaridad, Yolanda Karime ya está en casa, tras ser intervenida de emergencia en un nosocomio privado, luego de que una persona pagara la cuenta generada en el hospital.

Fue gracias al apoyo de la ciudadanía que se logró reunir la cantidad y obtener la salida de la pequeña, que ya está con sus seres queridos.

Yovana Hernández, madre de la niña, informó este fin de semana que fue un hombre quien cubrió el adeudo.