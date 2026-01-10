Llega operativo de Fuerzas Especiales a Río Bravo para frenar ola de robos

Río Bravo, Tam.

Ante la creciente preocupación social por los recientes robos registrados en tiendas de conveniencia, farmacias y otros establecimientos, el pasado viernes por la tarde-noche arribó a Río Bravo un operativo especial de la Policía Estatal.

¿Qué acciones implementa la Policía Estatal en Río Bravo?

Las Fuerzas Especiales con patrullas y tanquetas de las denominadas Black Mamba, tienen el objetivo de reforzar la seguridad y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

La presencia de este grupo táctico responde directamente a los múltiples reportes de asaltos que han generado alarma entre comerciantes de distintos giros, particularmente por la forma reiterada en que se han cometido los robos en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades locales les dieron la bienvenida a los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Detalles del operativo especial en Río Bravo

De acuerdo con información preliminar, la intención principal del despliegue es dar con los responsables, esclarecer los casos y establecer una estrategia preventiva que inhiba nuevos hechos delictivos.

El operativo contempla patrullajes estratégicos, labores de inteligencia y vigilancia focalizada en zonas consideradas de mayor riesgo.

Impacto de los robos en la comunidad de Río Bravo

La ciudadanía, por su parte, espera que esta intervención marque un antes y un después en materia de seguridad, y que Río Bravo pueda recuperar la paz que tanto reclaman sus habitantes.

Caravana de patrullas y tanquetas realizan recorridos de vigilancia. EL MAÑANA/Staff