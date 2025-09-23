En marcha la cuarta entrega de despensas

En marcha la cuarta entrega de despensasEl programa 'Alimentando Tu Bienestar' beneficia a miles de personas con la cuarta entrega de despensas
En marcha se encuentra lo que es la cuarta entrega de despensas del programa 'Alimentando Tu Bienestar', que comprende Río Bravo, Nuevo Progreso, Santa Apolonia, comunidades rurales y zonas ejidales.
Informó a este medio de comunicación José Moncada Alanís, delegado de la Secretaría de Bienestar, que iniciaron con un paquete de 3 mil, de un total de 8 mil, en asentamientos como Brisas del Campo, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Hijos de Ejidatarios y, entre otras, La Sauteña.
'Este es el primer paquete que corresponde a la cuarta entrega del año en curso, siendo el padrón 8 mil en total, y aunque no se ha aumentado, estamos incluyendo en la lista'.
Explicó que en las colonias se cuenta con una lista de solicitantes, y conforme unos van saliendo o se cambian de ciudad o colonia, es como se incluye al que se encuentra esperando el beneficio.