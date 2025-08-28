Surgen más apoyos para siembra de soya

Una vez que la Asociación de Propietarios Rurales diera a conocer que la soya puede ser alternativa a la falta de rentabilidad del sorgo, surgen voces que apoyan la propuesta.

El pasado 13 de agosto, el líder de los Propietarios Rurales, Eliborio Peña, presentó una ponencia sobre la oleaginosa.

En la exposición se habló sobre las ventajas, beneficios y pormenores de la siembra, riego, plagas, comercialización y utilidad.

Este miércoles por la mañana, se entrevistó al técnico agrícola Armando Campos Rico, gerente del Fondo de Aseguramiento Satelital.

Campos indicó que en la exposición se habló de varios riesgos para la legumbre; no obstante, como técnico especializado en producción, plagas, siniestros y estrés hídrico, dijo lo siguiente:

"Faltó información, incluso en temporal se puede sembrar" y ser rentable para el productor.

Indicó que actualmente se ubica en 8 pesos el kilo de soya, por lo que cada tonelada se ubicaría en por lo menos ocho mil pesos.

El experto indicó que la oleaginosa puede rendir 1.5 toneladas en temporal, así como 2.5 a 3 toneladas en riego.