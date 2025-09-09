Atiende CFE suministro en Los Portales

Atiende la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporte sobre problema en el suministro en sector del fraccionamiento los Portales, con la instalación de un nuevo transformador.

Fueron vecinos de la calle Portal de los Murillos del mencionado fraccionamiento, quienes reportaron el hecho a la CFE, ya que les pasó a afectar a varias familias, cuya situación se complicó por las altas temperaturas y el exceso de consumo en el servicio, generando que, literalmente, tronara el transformador.

De ahí que la Comisión Federal de Electricidad sucursal Río Bravo gestionó un nuevo aparato en Reynosa, que, finalmente fue instalado por cuadrillas que forman parte del sindicato del SUTERM que dirige Juan Carlos Barrera.