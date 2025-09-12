Llena trailers las vialidades

La falta de orden en la colonia Hijos de Ejidatarios propicia que los más influyentes hagan su dominio de este asentamiento popular olvidado de Dios.

No obstante ser una de las dos colonias que dan la bienvenida a quienes provienen de la Unión Americana, la Hijos se ha convertido en territorio de nadie.

Lo anterior, debido a la conducta de operadores de pesadas unidades que han convertido la calle Puebla en pensión para cajas, dollies, remolques, tanques cisterna y los propios tractores.

Los operadores, desde un par de años atrás, empezaron a utilizar esta vialidad como estacionamiento, pero llegaron al grado de abuso.

Unidades, cajas, remolques se pueden observar toda hora obstruyendo carriles, además de dañar el pavimento por el peso.

En algunas ocasiones tapando circulación de sur a norte y en otras ocasiones viceversa, estos infractores parecen no entender razones.

La situación se complica, pues un operativo para removerlos implicaría grúas de uso industrial.