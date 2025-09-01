Sale primera aspirante para dirigir PRI local

Una vez que en reunión de Consejo de la Dirigencia Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reveló la elección de directivas municipales, surge primera aspirante.

Si bien el líder tricolor en la entidad, Bruno Díaz anunció que los 43 municipios tendrán nuevo dirigente, no se conocen los lineamientos.

Independientemente, ya una militante alzó la mano para presidir el PRI Río Bravo.

Se trata de la empresaria Isnelia Treviño Salinas, quien manifestó su intención de contender.

Treviño Salinas ya se desempeñó como regidora en la segunda administración del ex-alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa 2016-2018.