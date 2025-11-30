Acaba Temporada de Huracanes 2025

Este domingo 30 de noviembre da por finalizada la Temporada de Huracanes 2025, y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cerrará con precipitaciones de consideración para Río Bravo.

Para los agricultores sería benéfico, pues las tierras captarían humedad y podrían y preparar las siembras en mejores condiciones. Este fin de semana concluye este período de ciclones que oficialmente inició el pasado 1 de junio en lo que toca para el Océano Atlántico, el cual durante los meses de octubre y noviembre trajo consigo una cantidad muy moderada de lluvia.

Con el arribo de diciembre no termina la posibilidad de más lluvias potenciales, pero sí las tormentas tropicales, depresiones tropicales y otros fenómenos climatológicos similares.